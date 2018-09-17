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مريم حسين تحتفل بعيد ميلادها..كم اصبح عمرها؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا شك بأن الفنانة ​مريم حسين​ تعد من الفنانات اللواتي نلن شهرة كبيرة في العالم العربي من خلال الأعمال التي قدمتها في مسيرتها الفنية، لكن الكثير من محبيها ومعجبيها لا يعلموا العمر الحقيقي لحسين، وهي التي تبلغ من العمر 30 عاماً.



مريم حسين دخلت عامها الثلاثين بالأمس حيث احتفلت بعيد ميلادها، وانهالت المعاديات لها عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل متابعيها.


يذكر أن مريم حسين كانت قد بدأت مريم حسين مشوارها الفني عام 2009 وشاركت في بطولة مسلسل "الجيران" واتجهت للغناء عام 2011 وفي عام 2012 خاضت تجربة التقديم التليفزيوني من خلال برنامج "كل يوم مريوم".




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