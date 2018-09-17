سلطة, المياه, :, توقعات, بشتاء, جيد, لكنه, لن, يعوض, النقص, الحاد,

على الرغم من توقع فصل شتاء جيد هذا العام، غير ان سلطة المياه في اسرائيل ليست متفائلة تحسبا من ان كمية الأمطار المتوقع هطولها لن تساعد في حل أزمة المياه الحادة، فهناك نقص بحوالي 2.5 مليار متر مكعب .

وقالت سلطة المياه انه من اجل انهاء ازمة المياه نتضرع الى الله بان يكون فصل شتاء غير عادي هذا العام".."لذلك مطلوب بناء محطات تحلية مياه اخرى".ومن المتوقع أن يرتفع مستوى بحيرة طبريا قليلاً خلال فصل الشتاء ، لكنه سيظل تحت عمق الخط الاحمر ومن غير المتوقع أن تختفي الجزيرة.