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اعتقال شاب (24 عاما) من نتانيا بشبهة الاعتداء على شابة من منطقة المثلث رفضت اقامة علاقة معه



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





اعتقلت الشرطة شابا يهوديا (24 عاما) من مدينة نتانيا بشبهة الاعتداء على شابة عربية من المثلث بعد رفضها اقامة علاقة معه .


واشارت المعلومات المتوفرة الى ان المشتبه به اعتدى على الشابة وضربها بحجر , وشتمها "ערבייה מסריחה". 


وكانت الشابة نجحت بالهروب من الشابة واختبأت لكن الشاب لحق بها وضربها مرة اخرى .


وقد اصيبت الشابة ونقلت للعلاج في المستشفى فيما تم اعتقال الشاب حتى انتهاء الاجراءت القانونية بحق.
اعتقال شاب (24 عاما) من نتانيا بشبهة الاعتداء على شابة من منطقة المثلث رفضت اقامة علاقة معه




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ببببببببببببب - العقل السليم

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