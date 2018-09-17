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فيديو - مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوت تلمودية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اقتحم مستوطنون صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الاقصى وأدوا صلواتهم التلمودية بحراسة من أفراد الشرطة .

 
وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة بحراسة من القوات ، وقام العديد منهم بأداء طقوسهم وصلواتهم.
 
ودعت جماعات الهيكل المزعوم لتكثيف الاقتحامات بالمسجد الأقصى خلال هذه الأيام التي تسبق "عيد الغفران" وأداء الطقوس خلال ذلك.




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