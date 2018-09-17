رونالدو, :, ريال, مدريد, سبب, تأخري, في, التسجيل,

أبدى مهاجم فريق يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، سعادته عقب تسجيله أول أهدافه الرسمية بقميص البيانكونيري، خلال مواجهة ساسولو، بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "أنا سعيد للغاية، بدأنا المباراة بشكل جيد، ساسولو دافع جيدًا، لكننا قدمنا أداءً قويًا واستحققنا الفوز".وأضاف: "أردت حقًا تسجيل هدفي الأول، وأنا سعيد لأنني وجدت الطريق للشباك، هذه هي كرة القدم".وتحدث نجم منتخب البرتغال عن إهداره لفرصتين أمام ساسولو، قائلا "ما يهم هو الفوز".وتابع الدون: "من الواضح أنني كنتُ متوترًا قليلاً، مع كل الحديث عن ريال مدريد وعدم التسجيل، لكني أشكر زملائي على دعمهم لي طوال الوقت، كنت أعرف بأنني أعمل بشكل جيد، وكانت مسألة وقت فقط، أتكيف بشكل جيد مع كرة القدم الإيطالية".واختتم لاعب اليوفي: "دوري أبطال أوروبا هي بطولتي المفضلة، لكننا في مجموعة صعبة للغاية، نعلم بأنه بإمكاننا تحقيق نتائج إيجابية، ويجب على يوفنتوس التركيز كونه الأفضل".