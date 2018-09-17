الأردن, يعيّن, غسان, المجالي, سفيراً, في, إسرائيل,

أعلن الأردن تعيين غسان المجالي، سفيراً في تل أبيب، بعد موافقة الملك الأردني عبد الله الثاني، على تنسيب مجلس الوزراء، بتسمية المجالي سفيراً لدى إسرائيل.

وحلّ المجالي بدل السفير الأردني السابق وليد عبيدات، الذي عاد للعمل في مقر وزارة الخارجية الأردنية بعد انتهاء عمله سفيراً للأردن في تل أبيب.ومنذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994 فإن الحكومة الأردنية عينت ستة سفراء في إسرائيل، هم: مروان المعشر، وعمر الرفاعي، ومعروف البخيت، وعلي العايد، ووليد عبيدات، وأخيراً غسان المجالي.وتولى المجالي قبيل تعيينه سفيراً في إسرائيل منصب مدير المعهد الدبلوماسي الأردني. كما عمل سابقاً سفيراً للأردن في مدريد.