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الخليل - مواطن ينقذ طفلا علق رأسه بعد رفعه شباك السيارة بالخطأ



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الخليل - مواطن ينقذ طفلا علق رأسه بعد رفعه شباك السيارة بالخطأ




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