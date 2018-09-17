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اصابة خطيرة لشاب (35 عاما) اثر اعتداء شبان عليه في الكمانة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب شاب (35 عاما) من الكمانة باصابات خطيرة فجر اليوم الاثنين اثر تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة شبان في القرية .


وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.



وجاءنا في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: فجر  اليوم، أُحيل من بلدة الكمانة، رجل يبلغ من العمر 35 عام  وهو مصاب بإصابات بالغة (وفق مصادر طبيه) الى المركز الطبي الجليل.


من تحقيق أولي، تبين أنه تم الاعتداء على المصاب على يد بضعة مشتبهين فأصيب في راسه.


 الخلفية لوقوع الحادث ما زالت غير واضحة. 

محققو الشرطة يجمعون البينات والادلة في مكان الحادث وشرعوا  بالتحقيق لفحص ملابساته.
اصابة خطيرة لشاب (35 عاما) اثر اعتداء شبان عليه في الكمانة




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