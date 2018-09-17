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رونالدو يشبه المصري صلاح بالأرجنتيني ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح أسطورة كرة القدم البرازيلية "الظاهرة" رونالدو، بأن طريقة لعب النجم المصري محمد صلاح، أقرب إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك في تقرير نشره موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وأعد الفيفا تقريرا عن الفرعون محمد صلاح مع اقتراب الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2018 "The Best"، حيث ينافس عليها النجم المصري مع كل من الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس.


ونشر الموقع مقتبسات من أحاديث لاعبي كرة القدم السابقين عن محمد صلاح، أكد فيها "الظاهرة" رونالدو، لاعب قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد سابقا، أن صلاح أقرب إلى ليونيل ميسى، حيث يجيد اللعب بقدميه اليسرى واليمنى.



وأشار رونالدو إلى أن الفرعون صلاح يتميز بالرشاقة والسرعة والحفاظ على الكرة قريبة من قدميه، ولديه جوع  دائما لإحراز الأهداف.




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