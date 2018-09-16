اسرائيل, تقرر, ترحيل, البروفيسور, الفرنسي, رومانو, بسبب, تضامنه, مع, الخان, الأحمر,

قررت اسرائيل، مساء اليوم الأحد، ترحيل الناشط الفرنسي فرانك رومانو، بسبب مشاركته في النضال ضد الاحتلال في الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

واعتقل البروفيسور رومانو وهو أستاذ للقانون في جامعة السوربون الفرنسية، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والأميركية بـ"شبهة عرقلة عمل شرطي"، بحسب المصادر الإسرائيلية.وقد أعلن رومانو الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، عقب اعتقاله مباشرة أول أمس الجمعة، مطالبا بإلغاء عملية إخلاء قرية الخان الأحمر.