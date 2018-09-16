بلدية, ام, الفحم:, الاعتداء, على, المركز, الجماهيري, عمل, آثم, ومستنكر,

جاء في بيان صادر عن بلدية ام الفحم:"ما حصل مساء أمس السبت 15.9.2018 من إلقاء زجاجات حارقة باتجاه مبنى المركز الجماهيري هو فعل طائش ومستنكر، خاصة أن هذا الأمر حصل خلال تواجد المئات من أهلنا الفحماويين في قاعة المسرح والسينما، وقدر الله عز وجل ولطف أن لم تكن هناك إصابات، لا ماديةً ولا بشريةً.

إن ام الفحم بكل أطيافها وشرائحها ومواطنيها ترفض هذا الأسلوب المستهجن كوسيلة احتجاج على فعالية للمركز الجماهيري او غيره من مؤسساتنا، وقلناها ونؤكد عليها ثانية، أن من حق كل مواطن الانتقاد البناء عبر الطرق المشروعة، شرعاً وقانوناً وخلقاً، وتوجيه النصيحة والكلمة الطيبة، ولكن ليس بأساليب العنف والتخويف والتهديد.وفي هذه الظروف خاصة ندعو كافة أهلنا الفحماويين الى الاحتكام الى لغة العقل والحكمة والعمل كل من موقعه او مجلسه او صفحته، على التهدئة وترسيخ السلم الاهلي واحترام الآخر في لغة الحوار والنقاش بعيدا عن الاتهامات والمناكفات، وأخذ الدروس والعبر مما حصل حتى لا يتكرر لا سمح الله.ونؤكد في الوقت ذاته بأن رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان يسعى مع العديد من الشخصيات والجهات المعنية لاحتواء الأزمة وطيّ هذه الصفحة وترسيخ اللحمة والوحدة الفحماوية، والنظر نحو مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب.حفظ الله بلدنا وأهلها وأنزل عليها الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان