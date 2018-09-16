خلال, نهاية, الاسبوع, :, ضبط, أكثر, من, 100, سائق, يقودون, تحت, تأثير, الكحول, وسحب, حوالي, 140, رخصة, سياقة,

تم ضبط أكثر من 100 سائق يقودون تحت تأثير الكحول في حملة لـشرطة السير ، نهاية الأسبوع، في شوارع البلاد .

الحملة أسفرت عن تحرير أكثر من 3200 مخالفة، منها 370 بسبب استخدام_الهاتف أثناء القيادة، و750 منها بسبب السرعة الزائدة فيما تم سحب حوالي 140 رخصة وحجز 100 سيارة. وأكثر من 200 مخالفة لسائقين الشاحنات.وقالت الشرطة في بيانها :" نشاطنا المكثف سيستمر في كل مكان وزمان من أجل ردع السائقين والتأثير على ثقافة القيادة قدر الإمكان للحد من حوادث الطرق.