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خلال نهاية الاسبوع : ضبط أكثر من 100 سائق يقودون تحت تأثير الكحول وسحب حوالي 140 رخصة سياقة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تم ضبط أكثر من 100 سائق يقودون تحت تأثير الكحول في حملة لـشرطة السير ، نهاية الأسبوع، في شوارع البلاد .


الحملة أسفرت عن تحرير أكثر من 3200 مخالفة، منها 370 بسبب استخدام_الهاتف أثناء القيادة، و750 منها بسبب السرعة الزائدة فيما تم سحب حوالي 140 رخصة وحجز 100 سيارة. وأكثر من 200 مخالفة لسائقين الشاحنات.


وقالت الشرطة في بيانها :" نشاطنا المكثف سيستمر في كل مكان وزمان من أجل ردع السائقين والتأثير على ثقافة القيادة قدر الإمكان للحد من حوادث الطرق.




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