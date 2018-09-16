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قائمة التقدم والاعمار (ي.ف) تعلن خوضها الانتخابات في يافة الناصرة



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قائمة التقدم والاعمار (ي.ف) تعلن خوضها الانتخابات المحلية في يافة الناصرة بقائمة عضوية تضم خيرة ابناء يافة يجتمع فيها حكمة الكبار وطموح الشباب الحاملة طاقات لمستقبل افضل وغد مشرق ، اعضاؤها حريصون على تقدم مجتمعهم ، الشباب هم خميرة العجين يمتزجون في مجتمع يافة الناصرة وهمهم تقدمها وتحديثها ومواكبة التطور في عصرنا .


اعضاء القائمة ذات الاستمرارية التجدد والعطاء يمثلون فئات مجتمعنا اليافوي باطيافه المختلفة . 


اخي الناخب / اختي الناخبة ، يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ تشرين الاول من هذا العام ندعوكم لاختيار القائمة المناسبة وهذا حقك وممارسة هذا الحق واجب لانك تختار ممثليك لخمسة اعوام قادمة وعليهم تقع مسؤولية خدمة البلدة ومواطنيها .


انضمو الينا لنكون جسم حاسم وكبير ذات اهمية وتمثيل قوي في المجلس البلدي لنكون عنوان كل المواطنين في المجلس المحلي . 


وفي النهاية نتمنى للجميع  المزيد من التقدم والنجاح وأن يعم الأمن والاستقرار ربوع بلدتنا الحبيبة لتبقى شعلة مُنيرة ومثال لجميع القرى .



#استمرارية_تجدد_عطاء 




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