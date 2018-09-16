يوفنتوس, مستعد, للتضحية, بديبالا, من, أجل, بوجبا,

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة يوفنتوس مستعدة للتخلي عن نجمها، من أجل ضم الفرنسي، بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن يوفنتوس يستعد لعرض لاعبه الأرجنتيني، باولو ديبالا، على الشياطين الحمر، من أجل ضم بوجبا، في صفقة تصل قيمتها الإجمالية، إلى 150 مليون إسترليني.ويُقدر ثمن ديبالا في سوق الانتقالات حاليًا، بنحو 100 مليون إسترليني.وبحسب الصحيفة، تريد إدارة السيدة العجوز، الاستغناء عن ديبالا بعد قدوم كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد.كما أشارت إلى أن مانشستر يونايتد، مهتم أيضًا بخدمات الأرجنتيني، صاحب الـ24 عامًا، حيث ستكون الصفقة جيدة لكلا الطرفين، خاصةً بعد الأزمات العديدة مؤخرًا، بين بوجبا ومدربه، جوزيه مورينيو