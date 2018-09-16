نساء, ضد, العنف, حول, القاء, الزجاجات, الحارقة, بإم, الفحم:قتلتونا, ..خلونا, نعيش, بكرامة, اتركونا, نفرح, نعيش, الثقافة, والفن,

جاء في بيان صادر عن جمعية نساء ضد العنف اليوم الاحد تعقيبا على القاء القاء القنابل ليلة امس على المسرح البلدي بأم الفحم :" اننا ننظر بخطورة وقلق بالغين على الاعتداء السافر الذي استهدف المسرح البلدي بمدينة ام الفحم، ونعتبر هذه الجريمة وتبعاتها استمرارًا لتجاوز وانتهاك المفاهيم الانسانية والأمن والامان لكافة أفراد مجتمعنا.لطالما أكدنا استنكارنا لجرائم العنف المستشرية في مجتمعنا وخاصة ضد النساء، ونذكر بهذا أن المسؤولية في مكافحة ظاهرة العنف بأشكالها كافة تقع علينا جميعا، طالما ما زلنا نلتزم الصمت اتجاه تفاقم هذه الجرائم.نتهم كل محرض/ة من أبناء وبنات مجتمعنا والذين يصمتون يؤيدون ويهددون حرية الانسان، حرية الثقافة، الفن والاختلاط وحرية النساء وحقهن بالعيش الكريم.فالتقاعس يقتل والإهمال يقتل, والصمت يقتل, والتخاذل يقتل, والعنصرية تقتل, والقمع يقتل.كلنا نتحمل مسؤولية, قياديين/ات، ناشطين/ات سياسيين/ات، مثقفين/ات، إعلاميين/ات، صحفيين/ات، مهنيين/ ات، وأحزاب تدعي العلمانية والوطنية. لان تقاعسنا، تأتأتنا ومساوماتنا هي بمثابة ارض خصبة لاستمرار جرائم العنف والقتل،جرائم التهميش والتكفير، جرائم الاصولية والداعشية المستشرية في مجتمعنا.وبهذا نحن نطالب الشرطة العمل بجديه ومهنية وجمع الأدلة الكافية من أجل معاقبة المجرمين ومن يشد على أياديهم ويساندهم.تقاعسكم ارض خصبة لانتشار الجريمة العنف والسلاح.شوارع المدينة مش لحداشوارع المدينة لكل الناسنحنا الناسمسارحنا، شوارعنا، بلداتنا، ومجالسنا مش لحدا.لا للجوقات التحريضيةلا للأصولية والداعشيةلا للإرهاب الدينيبدنا نعيش بكرامةمولوتوفكم لن يرهبنا#حرية_عدالة_كرامة#شوكة_بحلق_الرجعية#الشاب_بحد_الصبية