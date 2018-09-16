تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 16:53:55 مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة |  2018-12-19 16:51:23 طرق جذابة للحفاظ على الصحة |  2018-12-19 16:49:19 أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش |  2018-12-19 17:10:48 أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا |  2018-12-19 16:42:07 رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية |  2018-12-19 15:00:02 حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية |  2018-12-19 15:00:33 موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة |  2018-12-19 14:10:00 رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار |  2018-12-19 13:58:24 الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس |  2018-12-19 13:52:22 بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة |  2018-12-19 13:28:13 الخوارزمي الابتدائيّة في باقة تفوز بجائزة المعارف القطريّة |  2018-12-19 13:30:01 مانشستر يونايتد يعين مدربا مؤقتا خلفا لمورينيو |  2018-12-19 12:47:29 شركة أوسيم تعلن عن ارجاء رفع اسعار منتوجاتها |  2018-12-19 12:39:57 رغم الأمطار - مستوى المياه في بحيرة طبريا ما زال خطيرا |  2018-12-19 12:32:03 أكثر الدول فوزا بلقب ملكة جمال الكون وسابقة عربية وحيدة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نساء ضد العنف حول القاء الزجاجات الحارقة بإم الفحم:قتلتونا ..خلونا نعيش بكرامة اتركونا نفرح نعيش الثقافة والفن



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




جاء في بيان صادر عن جمعية نساء ضد العنف اليوم الاحد تعقيبا على القاء القاء القنابل ليلة امس على المسرح البلدي بأم الفحم :" اننا ننظر بخطورة وقلق بالغين على الاعتداء السافر الذي استهدف المسرح البلدي بمدينة ام الفحم، ونعتبر هذه الجريمة وتبعاتها استمرارًا لتجاوز وانتهاك المفاهيم الانسانية والأمن والامان لكافة أفراد مجتمعنا.

لطالما أكدنا استنكارنا لجرائم العنف المستشرية في مجتمعنا وخاصة ضد النساء، ونذكر بهذا أن المسؤولية في مكافحة ظاهرة العنف بأشكالها كافة تقع علينا جميعا، طالما ما زلنا نلتزم الصمت اتجاه تفاقم هذه الجرائم.


نتهم كل محرض/ة من أبناء وبنات مجتمعنا والذين يصمتون يؤيدون ويهددون حرية الانسان، حرية الثقافة، الفن والاختلاط وحرية النساء وحقهن بالعيش الكريم.


فالتقاعس يقتل والإهمال يقتل, والصمت يقتل, والتخاذل يقتل, والعنصرية تقتل, والقمع يقتل.


كلنا نتحمل مسؤولية, قياديين/ات، ناشطين/ات سياسيين/ات، مثقفين/ات، إعلاميين/ات، صحفيين/ات، مهنيين/ ات، وأحزاب تدعي العلمانية والوطنية. لان تقاعسنا، تأتأتنا ومساوماتنا هي بمثابة ارض خصبة لاستمرار جرائم العنف والقتل،جرائم التهميش والتكفير، جرائم الاصولية والداعشية المستشرية في مجتمعنا.


وبهذا نحن نطالب الشرطة العمل بجديه ومهنية وجمع الأدلة الكافية من أجل معاقبة المجرمين ومن يشد على أياديهم ويساندهم.

تقاعسكم ارض خصبة لانتشار الجريمة العنف والسلاح.

شوارع المدينة مش لحدا

شوارع المدينة لكل الناس

نحنا الناس

مسارحنا، شوارعنا، بلداتنا، ومجالسنا مش لحدا.

لا للجوقات التحريضية 

لا للأصولية والداعشية 

لا للإرهاب الديني 

بدنا نعيش بكرامة 

مولوتوفكم لن يرهبنا 

#حرية_عدالة_كرامة

#شوكة_بحلق_الرجعية

#الشاب_بحد_الصبية


خبار متعلقة







كلمات متعلقة

نساء, ضد, العنف, حول, القاء, الزجاجات, الحارقة, بإم, الفحم:قتلتونا, ..خلونا, نعيش, بكرامة, اتركونا, نفرح, نعيش, الثقافة, والفن,
عرابه - ابو مهدي

تابعونــا

رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية 2018-12-19 | 16:42:07

اجتمعت لجنة الانتخابات الداخلية للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في...

حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية 2018-12-19 | 15:00:02

أصدرت محكمة الصلح في عكا اليوم الاربعاء أمر حظر نشر في قضية شبهات جريمة القتل التي...

الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس 2018-12-19 | 13:58:24

يوم غد الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا...

بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة 2018-12-19 | 13:52:22

اكدت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رُلى معايعة على حجم النشاط السياحي الكبير...

شركة أوسيم تعلن عن ارجاء رفع اسعار منتوجاتها شركة أوسيم تعلن عن ارجاء رفع اسعار منتوجاتها 2018-12-19 | 12:47:29

أعلنت شركة اوسم العملاقة للمنتجات الغذائية عن ارجاء رفع أسعار منتوجاتها. وصدر هذا...

رغم الأمطار - مستوى المياه في بحيرة طبريا ما زال خطيرا رغم الأمطار - مستوى المياه في بحيرة طبريا ما زال خطيرا 2018-12-19 | 12:39:57

اكدت سلطة المياه على خطورة وضع بحيرة طبرية ومصادر المياه رغم كميات الأمطار...

المصادقة بالقراءة الاولى على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات المصادقة بالقراءة الاولى على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات 2018-12-19 | 12:27:59

صادقت الكنيست ، اليوم الأربعاء، بالقراءة الاولى على مشروع قانون "طرد عائلات منفذي...

ندوة في البيت العربي بمدريد وتكريم للشاعر محمود درويش بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ندوة في البيت العربي بمدريد وتكريم للشاعر محمود درويش بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 2018-12-19 | 12:25:16

نظمت امس في البيت العربي بمدريد ندوة وتكريم للشاعر محمود درويش بمناسبة اليوم...

قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد 2018-12-19 | 11:21:13

صادقت الهيئة العامة للكنيست (الثلاثاء) بالقراءة الأولى على اقتراح قانون التأمين...

المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية 2018-12-19 | 11:30:38

توفي يوم امس الطفل الفلسطيني محمد وهبة امام احد المستشفيات في شمال لبنان بعد ان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محكمة العمل القطرية عودة ممتحني السياقة لمزاولة عملهم شكري عواوده نائبا رئيس بلدية نتسيرت عيليت تعيين اتفاق رونين بلوت اصابة الطيرة اطلاق نار شاب متوسطة اسعاف شرطة اشكلون امطار تغمر شوارع انهيار شارع غرق سيارات انقاذ عالقون شرطة قلعة شاله المغربية المغرب الرباط يارا مشعور مندوبة الصنارة مهرجان موازين حضارة فن معماريشيخ العراقيب المسن صياح الطوري ابناءه عزيز رامي الشرطة الجنوب قرية غير المعترف بها نقب طمرة ركاب حافلة الشرطة تمنع القدس الأقصى الاقصى المسجد تظاهرة اصابة فتى دراجة هوائية سيارة الناصرة حادث دهس طرق اسعاف شرطة مستشفى مسيرة عيد البشارة الناصرة مشاركة واسعة البطريرك ثيوفيلوس غرق مصرع شاب أحمد محمد ابو غليون ام الفحم عرعره غرقا سدوت يام اشخاص حرجة اصابة قيساريا المثلث اصابة في حرجة شرطة اسعالرينة أمطار كهرباء انهيار انفجار شركة كهرباء اعمدة عواصف اهالي قرية أحمد ابو سويد سرقة مبلغ مال حجاج الحاج الاردن فندق ليلة مبيت هناك جبري عماش مصرع الشاب طعن جسر الزرقاء شرطة اسعاف جريمة قتل قرية مشاركة واسعة عائدون الى اللجون قرية مهجرة مهرجان فعاليات ذكرى النكبة مفرق الموت مظاهرة احتجاج شارع شقيب السلام قرب منطقة النقب حوادث طرق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com