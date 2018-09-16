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ضياء سبع في طريقه لبئر السبع مقابل حوالي 2 مليون يورو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



من المتوقع ان يتم الليلة الاعلان رسميا عن انتقال اللاعب الشاب ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم , لاعب فريق مكابي نتانيا وهداف دوري الدرجة العليا لكرة القدم الموسم الماضي , الى صفوف فريق هبوعيل بئر  السبع بطل الدوري الموسم الماضي .



وعلم ان سبع سيجتاز الفحوصات الطبية اليوم عصرا ليتم الاعلان عن الصفقة رسميا الليلة .



واشارت المعلومات الواردة بهذا الشأن ان الصفقة سيتم توقيعها مقابل حوالي 2 مليون يورو , وان ضياء سبع سيوقع على عقد يمتد ل 3 مواسم .




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