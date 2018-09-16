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رابطة الائمة في أم الفحم : ندين حادثة القاء الزجاجات الحارقة ليلة امس بشدة ونعتبرها خارجة عن الحكمة الدعوية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن رابطة الائمة في أم الفحم اليوم الاحد في اعقاب القاء 3 زجاجات حارقة على مبنى المركز الجماهيري ليلة امس في ام الفحم خلال حفل غنائي :"  أهلنا الأحباب في مدينة أم الفحم.... إنّنا ومنذ اللحظة الأولى أكدنا في جميع البيانات والتصريحات والخطب التي صدرت عن رابطة الائمة في أم الفحم  على أنّ دورنا كدعاة لا يتعدى التذكير والنصح بالمعروف وما تجاوز ذلك فإنّه لا يمثلنا ....


وبناء عليه فإنّ هذا التصرف غير المسؤول بإلقاء زجاجات حارقة على المركز الجماهيري ندينه بشدة ونعتبره خارجاً عن الحكمة الدعوية ...... 

اللهم إنك تعلم أنّنا لم ندعو لذلك تصريحا ولا تلميحاً ولم نرض بذلك  إذ بلغنا ....


وندعو الاخوة والاخوات في قنوات التواصل الاجتماعي بتجنب أي عبارة أو لفظة من شأنها تأجيج نار الفتنة ...

رحم الله امرءا مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر .... 

ونأمل من الجميع على كافة المستويات  أن يتعلم الدروس للمرات القادمة ...


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