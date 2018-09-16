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مصرع الطفل محمد خالد العبرة (عام واحد) من رهط دهسا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فجعت مدينة رهط ظهر اليوم الاحد بخبر وفاة الطفل محمد خالد العبرة (عام واحد) متأثرا بجراحه اصر تعرضه لحادث دهس  امس السبت.



وكان الطفل نقل مصابا الى مستشفى سوروكا في بئر السبع , حيث وصفت حالته بالحرجة وحاول الاطباء انقاذ حياته الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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