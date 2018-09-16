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فيديو يوثق عملية الطعن واطلاق النارعلى المنفذ قرب بيت لحم
2018-09-16 12:10:01
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فيديو يوثق عملية الطعن واطلاق النار قرب بيت لحم
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