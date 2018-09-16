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احتراق حافلة قرب بسمة طبعون دون اصابات



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جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية اليوم الاحد :" حريق شب في حافلة باص في كريات طبعون .طواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق ولم يبلغ عن اصابات




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