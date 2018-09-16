عائلة, الطبيب, المرحوم, ربيع, شقور, (31, عاما), من, سخنين, تتبرع, باعضائه, وانقاذ, حياة, شابتين, بعد, التبرع, بكليتي, المرحوم,

لا زالت قصة الشاب الطبيب المرحوم المأسوف على شبابه الطبيب ابن مدينة سخنين ربيع شقور (31 عاما) والذي توفي اثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة قبل اسبوعين تقريبا, لا زالت قصته الحزينة تلقي بظلالها على مجتمعنا فقد انقذ المرحوم بوفاته حتى الان شخصين بعد ان قررت العائلة التبرع باعضائه كما كان قد أوصى المرحوم .

اليوم اصدرت ادارة مستشفى رمبام في حيفا بيانا حول قصة الشاب الطبيب المرحوم ربيع شقور واكدت على انه بوفاته وبعد ان نفذت عائلته وصيته بالتبرع باعضائه انقذ حياة شابتين حتى الان كانتا بجاجة ماسة لزراعة كلية .وقد تمت العمليتين في مستشفى رمبام في حيفا , بنجاح تام .ونشرت ادارة المستشفى صورتين للمرحوم الطبيب ربيع شقور , واشارت الى انه منذ نعومة اظافره وهو يحلم بان يكون طبيبا وكلما سنحت الفرصة له بالتقاط صورة مع اشقائه في البيت كان يسرع لوضع "روب" الاطباء على جسمه و"سماعة" الطبيب على رقبته , لكن حلمه لم يكتمل بحياته فسعت عائلته الطيبة الكريمة لتحقيق حلمه بعد وفاته .