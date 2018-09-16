تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-23 15:02:17 الرئيس ماكرون يُشيد بشجاعة قوات "برخان" |  2018-12-23 15:00:14 النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب |  2018-12-23 14:27:36 75 ألف مهنئ في "آخر عيد ميلاد" لأمبراطور اليابان |  2018-12-23 14:08:32 نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل |  2018-12-23 13:50:26 هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة |  2018-12-23 13:20:46 لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار |  2018-12-23 13:19:17 أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" |  2018-12-23 13:17:53 إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين |  2018-12-23 13:06:32 اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس |  2018-12-23 11:28:54 مصرع سيدة دهساً في نتانيا |  2018-12-23 11:19:48 أومتيتي يعود إلى برشلونة |  2018-12-23 11:12:27 لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية |  2018-12-23 10:41:19 ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 |  2018-12-23 10:38:33 السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات من جانب واحد |  2018-12-23 09:57:11 طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عائلة الطبيب المرحوم ربيع شقور (31 عاما) من سخنين تتبرع باعضائه وانقاذ حياة شابتين بعد التبرع بكليتي المرحوم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لا زالت قصة الشاب الطبيب المرحوم المأسوف على شبابه الطبيب ابن مدينة سخنين ربيع شقور (31 عاما) والذي توفي اثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة قبل اسبوعين تقريبا, لا زالت قصته الحزينة تلقي بظلالها على مجتمعنا فقد انقذ المرحوم بوفاته حتى الان شخصين بعد ان قررت العائلة التبرع باعضائه كما كان قد أوصى المرحوم .



اليوم اصدرت ادارة مستشفى رمبام في حيفا بيانا حول قصة الشاب الطبيب المرحوم ربيع شقور واكدت على انه بوفاته وبعد ان نفذت عائلته وصيته بالتبرع باعضائه انقذ حياة شابتين حتى الان كانتا بجاجة ماسة لزراعة كلية .

وقد تمت العمليتين في مستشفى رمبام في حيفا , بنجاح تام .

ونشرت ادارة المستشفى صورتين للمرحوم الطبيب ربيع شقور , واشارت الى انه منذ نعومة اظافره وهو يحلم بان يكون طبيبا وكلما سنحت الفرصة له بالتقاط صورة مع اشقائه في البيت كان يسرع لوضع "روب" الاطباء على جسمه و"سماعة" الطبيب على رقبته , لكن حلمه لم يكتمل بحياته فسعت عائلته الطيبة الكريمة لتحقيق حلمه بعد وفاته .


خبار متعلقة


في الصورة يظهر المرحوم بلباس طبيب والى جانبه شقيقته منال وشقيقه شادي





كلمات متعلقة

عائلة, الطبيب, المرحوم, ربيع, شقور, (31, عاما), من, سخنين, تتبرع, باعضائه, وانقاذ, حياة, شابتين, بعد, التبرع, بكليتي, المرحوم,

تابعونــا

النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب 2018-12-23 | 15:00:14

زار يوم السبت الماضي النائب أكرم حسون قرية شعب وحل ضيفا على المجلس المحلي حيث كان...

هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة 2018-12-23 | 13:50:26

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان يوم غد الاثنين سيتم اغلاق شوارع...

إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين 2018-12-23 | 13:17:53

بكل فخر واعتزاز كرّمت إدارة مدرسة المتنبي الإعداديّة- طمرة، طلّابها المتفوّقين...

اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس 2018-12-23 | 13:06:32

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال مطاردة سيارة كان سائقها يقود بتهور...

مستوطنون يقتحمون الأقصى مستوطنون يقتحمون الأقصى 2018-12-23 | 12:37:58

افادت مصادر صحفية :"اقتحم عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" وعشرات المستوطنين، صباح...

مصرع سيدة دهساً في نتانيا مصرع سيدة دهساً في نتانيا 2018-12-23 | 11:28:54

اصيبت صباح اليوم عابرة سبيل اثر دهسها في مدينة نتانيا , وبحسب ما جاء في بيان الشرطة...

لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية 2018-12-23 | 11:12:27

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"شرطة اسرائيل تحارب ظاهرة التجارة...

ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 2018-12-23 | 10:41:19

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال نشاط لشرطة المرور في شارع رقم 1 بين...

طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير 2018-12-23 | 09:57:11

عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة رمات جان، صباح اليوم الاحد، على معالجة تسرّب مواد...

اختتام المؤتمر الرابع لدائرة تعميق المساواة في الهستدروت لتشغيل اصحاب الاعاقة في المجتمع العربي اختتام المؤتمر الرابع لدائرة تعميق المساواة في الهستدروت لتشغيل اصحاب الاعاقة في المجتمع العربي 2018-12-23 | 09:29:06

اختتم يوم أمس السبت في مدينة عكا المؤتمر الرابع لتشغيل ذوي الاعاقات في المجتمع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دهس سخنين اصابة سيارة خصوصية مستشفى الشرطة تحقق سائقميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن وفاة رئيس مجلس عرعرة النقب مطاوع عطوة ابو عرار مظاهرة ام الفحم الحركة الاسلامية الجناح الشمالي العشرات الشبان مسيرة احد الشعانين مدينة شفاعمرو مشاركة واسعة قداس الطوائف المسيحية كفر قاسم شاب اصابة تعرض اطلاق نار الشرطة نقله للمستشفى أحمد نعامنة مدير عرابة حفل تكريم تقاعد مربي مدرسة قرية عائلة مصرع شابة غرقا تل ابيب شاطئ البحر انتشال جثة اسعاف اقرار وفاتها دوار الليونز نادي افتتاح دوار الناصرة بلدية الناصرة حي مسمار الدراج عنان مزهر كفر مندا أول عربي يتسلق دراجة جبال الهملايا الهند جلجولية افعى على الشرطي رهط الطفلة رضيعة اختناقا القصاصي مدينة محمد نورين جسم غريب مستشفى أفعى داخل كيس غلاف خسة في مركز تجاري المركز زبونة امرأة عثور اطفاء منطقة صناعية جلسة عمل مجلس محلي محطة الناصرة 13 اصابة رضيعة اصابات خطيرة سيارة حافلة مفرق شوكت حورة الجنوب النقب حادث طرق مروع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com