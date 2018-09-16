صور - ضبط أسلحة وذحيرة واعتقال مشتبهين في عناتا شرقي القدس

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: نشاط مُركز اجرته شرطة اسرائيل هذه الليلة ادى الى ضبط مسدسين، وقطع لسلاح من نوع M16 ، ذخيرة وامشاط ذخيرة، وزي الشرطة الفلسطينية ، وقبعة شرطي وغيرها من المعدات *

داهم ليلة امس افراد من الشرطة بما فيهم من حرس الحدود ووحدة الكلاب البوليسية التابعة للشرطة بالتعاون مع قوات من الجيش منزلاً في قرية عناتا. خلال عملية التفتيش ، ضبطت القوات مسدسين ، وقطع سلاح من نوع M16 ، ذخيرة وامشاط ذخيرة ، وبزة للشرطة الفلسطينية ، وقبعة شرطة، وأشياء أخرى.تم القاء القبض على مشتبه يبلغ من العمر 19 عام من سكان البلدة واحيل الى التحقيق.* ستواصل شرطة اسرائيل نشاطها الحازم والصارم لضبط الأسلحة والوسائل القتالية غير القانونية والاستيلاء عليها.