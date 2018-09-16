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صور - ضبط أسلحة وذحيرة واعتقال مشتبهين في عناتا شرقي القدس



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:  نشاط مُركز اجرته شرطة اسرائيل هذه الليلة ادى الى ضبط  مسدسين، وقطع لسلاح من نوع M16 ، ذخيرة وامشاط ذخيرة، وزي الشرطة الفلسطينية ، وقبعة شرطي وغيرها من المعدات *



داهم ليلة امس افراد من الشرطة بما فيهم من حرس الحدود ووحدة الكلاب البوليسية التابعة للشرطة بالتعاون مع  قوات من الجيش  منزلاً في قرية عناتا. خلال عملية التفتيش ، ضبطت القوات مسدسين ، وقطع سلاح من نوع M16 ، ذخيرة وامشاط  ذخيرة ، وبزة  للشرطة الفلسطينية ، وقبعة شرطة، وأشياء أخرى.


تم القاء القبض على مشتبه  يبلغ من العمر 19 عام من سكان البلدة واحيل الى التحقيق.


* ستواصل شرطة اسرائيل  نشاطها الحازم والصارم لضبط الأسلحة والوسائل القتالية غير القانونية  والاستيلاء عليها.




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