ليلة السبت - الاحد 28/10/2018 - بدء العمل بالتوقيت الشتوي

أعلنت وزارة الداخلية عبر موقعها الخاص على الفيسبوك ان منتصف الليلة الفاصلة بين السبت - الاحد، 28/10/2018، سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي للعام 2018 .

وفي منصف الليلة المذكورة اعلاه سيتم تحريك الساعة الى الوراء ساعة واحدة، وذلك في تمام الساعة الثانية فجرا.وسينتهي العمل وفق التوقيت الشتوي يوم 29.3.19 .