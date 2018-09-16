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ليلة السبت - الاحد 28/10/2018 - بدء العمل بالتوقيت الشتوي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أعلنت وزارة الداخلية عبر موقعها الخاص على الفيسبوك ان  منتصف الليلة الفاصلة بين السبت - الاحد، 28/10/2018، سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي للعام 2018 .


وفي منصف الليلة المذكورة اعلاه سيتم تحريك  الساعة الى الوراء ساعة واحدة، وذلك في تمام الساعة الثانية فجرا.


وسينتهي العمل وفق التوقيت الشتوي يوم 29.3.19 .




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