36, عاما, على, مجزرة, صبرا, وشاتيلا,

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لقي إبراهيم الرميلات (40 عاما) من قرية تل عراد في النقب مصرعه اليوم الجمعة بحادث...
ارتفع منسوب بحيرة طبريا، خلال الليلة الماضية بنحو 2 سم، وفي المجمل 4 سم خلال...
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن واصابة 6 برصاص الجيش...
مددت محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم الجمعة فترة اعتقال شابين 36 و 34 عاما من الرملة...
التأم المجلس البلدي في ام الفحم، ، بشكل عاجل وطارئ عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أنّه:"تلقت الشرطة...
تتوالى المنخفضات الجوية على البلاد وترتفع معها نسبة الأمطار التي تتساقط بشكل...
تعرض فياض صفوري، ابن قرية طرعان لإطلاق نار، مساء أمس الخمس، حيث كان عائدا من عمله...
اصيب 3 أولاد (بأعمار 6، 8، 11) من حورة في النقب بحالة تسمم وذلك اثر إمساك سمّ فئران...
تم امس الخميس تجديد انتخاب السيد حاييم بيباس، رئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت،...