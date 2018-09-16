إصابة, شخص, بانفجار, ألعاب, نارية, في, قلقيلية,

أصيب اليوم، شاب يبلغ من العمر (18 عاما) إصابة بليغة بيده جراء انفجار عبوة الألعاب النارية أثناء إشعالها والعبث فيها في مدينة قلقيلية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وصلت إشارة إلى غرفة العمليات في شرطة قلقيلية من المشفى الحكومي في المدينة، مفادها أنه تم إدخال شخص إلى قسم الطوارئ وقد أصيب إصابة بليغة في يده جراء عبثه بعبوات الألعاب النارية وانفجارها في يده وعلى الفور تحركت شرطة المباحث العامة إلى المشفى الحكومي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أصولا للحادثة .وتهيب الشرطة بالمواطنين بعدم التداول أو استخدام أو المتاجرة بهذه المواد الخطرة والتي تشكل خطرا أكيدا على من يستخدمها بالحروق والبتر وغير ذلك من أضرار تلحقها إضافة إلى الإزعاج الكبير الذي تسببه للمواطنين من جراء انفجارها وان كل من يضبط لديه مثل هذه العبوات من العاب نارية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولا .