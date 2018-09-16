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كشف ملابسات قضية ابتزاز عبر مواقع التواصل في رام الله



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 كشفت الشرطهالفلسطينية  اليوم، ملابسات قضية تتعلق الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقت القبض على الفاعل في رام الله.



وذكر بيان ادارة العلاقات العامه والاعلام بالشرطه ان احدى المواطنات تقدمت بشكوى لدى فرع المباحث العامه بشرطة محافظة رام الله حول قيام شخص مجهول بالدخول الى الايميل الخاص بهاتفها وسرقه صورها ومعلومات تخصها وبالبحث والتحري تم الاشتباه باحد الاشخاص وبضبطه واحضاره وضبط الاجهزه الخلويه بحوزته تم العثور على صور تخص المشتكيه على جهازه.


وأكد البيان بأن الشرطة قامت بالتحفظ على الشخص تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الاصول.


وناشد البيان المواطنين بضروة توخي الحيطة والحذر عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعدم اعطاء معلومات شخصية عبر تلك المواقع.




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