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اشتعال محرك طائرة ركاب بعد هبوطها اضطراريا في أستانا
2018-09-16 10:28:05
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اشتعال محرك طائرة ركاب بعد هبوطها اضطراريا في أستانا
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