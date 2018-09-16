ايران, تهدد, بزيادة, معدل, تخصيب, اليورانيوم,

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، على ضرورة إفشال أوروبا للحظر الاميركي على ايران.

وزاد جواد ظريف في تصريح لاسبوعية "اشبيغل" من الضغوط على أوروبا لمواجهة الحظر الاميركي على ايران، مؤكدا أنه على أوروبا العمل من أجل تدارك الحظر الاميركي.وهدد وزير الخارجية الايراني الاتحاد الاوروبي، قائلاً، اذا استمر بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي بإظهار ردود فعل متأثرة تجاه الاتفاق النووي، عليه انتظار تداعيات هذا الموقف من الجانب الايراني.وفي هذا السياق قال ظريف، ينبغي على أوروبا وباقي الموقعين على الاتفاق النووي افشال اثار الحظر الاميركي.كما نوه وزير الخارجية الايراني الى أن ايران سترد اذا زال تعادل وتوافق التعاملات في الاتفاق النووي، قائلا، ان احدى خيارات ايران هي أن نقوم بزيادة تخصيب اليورانيوم مجدداً.