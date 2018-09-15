يافا:, اصابة, شابين, بجراح, اثر, اطلاق, النار, عليهما,

وصل الى مستشفى ويلفسون مركز البلاد مساء اليوم السبت شابين عربيين من مدينة يافا وهما مصابان بجراح متفاوتة اثر اطلاق النار عليهما من قبل مجهولين

وعلى الفور هرعت طواقم الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث وتعقب الجناة