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نيمار غاب عن مباراة باريس سان جيرمان حتى "ينام"



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كشف الألماني توماس توخيل، مدرب نادي باريس سان جيرمان، أن نجمه البرازيلي نيمار غاب عن مباراة الجمعة ضد سانت إيتيان في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب قلة النوم.

وقال تويخل بعد فوز فريقه على ضيفه برباعية نظيفة، إن نيمار لم ينم بشكل جيد في الليلة الماضية، وزاد: تحدثنا في الصباح وعادة ما يقول لي نعم أريد أن ألعب إلا أنه هذه المرة قال لا أعرف.

وتابع: عندما يقول لي نيمار ذلك، فهذا بمثابة جرس إنذار في ذهني، تحدثنا بكل صراحة، وقلت له إن في إمكانه اللعب لمدة 45 دقيقة، لكن في حال لم يكن يشعر بشكل جيد، لن أقدم على أي مخاطرة.

وأوضح المدرب الألماني أن سبب قلة النوم يعود إلى تأقلم نيمار مع التوقيت في فرنسا بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في فترة الاستراحة الدولية، حيث خاض مباراتين وديتين ضد الولايات المتحدة والسفادور، وأقيمت المباراتان في الولايات المتحدة.

وكان نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، قد تدرب كالعادة مع فريقه الخميس، إلا أن اسمه لم يدرج على اللائحة النهائية للاعبين قبيل المباراة، والتي خلت أيضا من المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي بدأ بتنفيذ عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات على خلفية نيله بطاقة حمراء في المباراة ضد نيم في المرحلة الرابعة، والتي انتهت بفوز نادي العاصمة 4-2.

 

نيمار غاب عن مباراة باريس سان جيرمان حتى "ينام"




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