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بريجيت ماكرون في مسلسل كوميدي!



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ستجسد بريجيت البالغة من العمر 65 عاما، شخصيتها في حلقة (السبت) من المسلسل

ذكرت قناة "فرانس 2" إنّ سيّدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستحل ضيفة في الحلقة المقبلة من المسلسل التلفزيوني الكوميدي "فيستيير"، حيث ستجسد بريجيت البالغة من العمر 65 عاما، شخصيتها في حلقة (السبت) من المسلسل.

 

وتركز حلقات المسلسل ومدتها دقيقتان ونصف الدقيقة على الرياضيين المعوقين في نادٍ للسباحة. وأوضح مخرج المسلسل، آدا آبديلي، وهو أحد الممثلين فيه أيضا: «نعلم أنها من أشد المعجبين بالمسلسل... لذلك قلنا لأنفسنا: (لأنها تحب ذلك، سنطلب منها أن تؤدي معنا)».

 


وفي الفيديو، ظهرت بريجيت ماكرون مرتدية نفس الزي الأزرق الفاتح الذي ارتدته في مراسم تنصيب زوجها في مايو (أيار) من العام الماضي، وأوضحت أن لديها موهبة مسرحية.


وعملت السيدة الأولى الفرنسية معلمة في مدرسة ثانوية في أميان، حيث كانت تتولى الإشراف على فرقة مسرحية آنذاك. وكانت قد التقت إيمانويل ماكرون في تلك المدرسة بينما كان لا يزال تلميذاً.

 





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