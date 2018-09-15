محمد, عساف, يفتتح, مطعم, بيت, حليمة, في, الاردن,

أحيا الفنان محمد عساف، حفلًا غنائيا مميزا في مطعم بيت حليمة بالعاصمة الاردنية عمان ليفتتح بهذا الحفل الكبير اولى الحفلات الفنية وسط حضور كبير من جمهوره ومحبيه .

وقدم عساف وفرقته الموسيقية في بداية الحفل مجموعة من الاغنيات الطربية ليقدم بعدها اغنياته التي عرف من خلالها " الدحية " الى جانب "علي الكوفية "، و" انا دمي فلسطيني " وغيرها من الأغاني التي يشتهر بها.

وختم عساف الحفل مودعا جمهوره في افتتاح مطعم بيت حليمة بإطلاق اغنيته الجديدة مكانك خالي وهي باللهجة العراقية ليختتم ليلته المميزة بأغنية " ما وحشناك " وهي من كلمات الشاعر الكبير علي الخوار .

يشار ان الفنان محمد عساف عقد قبل الحفل مؤتمرا صحفي في مطعم بيت حليمة البوليفارد العبدلي وسط حضور كبير لممثلي سائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تحدث عن اخر اعماله والأعمال التي سيتم اطلاقها في قادم الايام.