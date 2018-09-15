تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 20:25:55 وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو |  2018-12-18 19:09:49 اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا |  2018-12-18 19:07:39 اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة |  2018-12-18 17:22:38 يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس |  2018-12-18 17:44:46 الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني |  2018-12-18 17:42:54 فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان |  2018-12-18 17:39:41 نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي |  2018-12-18 15:00:00 شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان |  2018-12-18 15:00:59 المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا |  2018-12-18 15:00:18 ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار |  2018-12-18 15:00:07 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية |  2018-12-18 14:03:31 فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة |  2018-12-18 13:54:59 فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله |  2018-12-18 13:38:55 متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل |  2018-12-18 13:15:07 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محمد عساف يفتتح مطعم بيت حليمة في الاردن



  |     |   اضافة تعليق



أحيا الفنان محمد عساف، حفلًا غنائيا مميزا في مطعم بيت حليمة بالعاصمة الاردنية عمان ليفتتح بهذا الحفل الكبير اولى الحفلات الفنية  وسط حضور كبير من جمهوره ومحبيه .

وقدم عساف وفرقته الموسيقية في بداية الحفل مجموعة من الاغنيات الطربية ليقدم بعدها اغنياته التي عرف من خلالها " الدحية " الى جانب "علي الكوفية "، و" انا دمي فلسطيني " وغيرها من الأغاني التي يشتهر بها.

وختم عساف الحفل مودعا جمهوره في افتتاح مطعم بيت حليمة بإطلاق اغنيته الجديدة مكانك خالي وهي باللهجة العراقية ليختتم ليلته المميزة بأغنية " ما وحشناك  " وهي من كلمات الشاعر الكبير علي الخوار .

يشار ان الفنان محمد عساف عقد قبل الحفل مؤتمرا صحفي في مطعم بيت حليمة  البوليفارد العبدلي وسط حضور كبير لممثلي سائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تحدث عن اخر اعماله والأعمال التي سيتم اطلاقها في قادم الايام.

 





كلمات متعلقة

محمد, عساف, يفتتح, مطعم, بيت, حليمة, في, الاردن,

تابعونــا

نانسي عجرم تحرج فتاة أرادت التقاط صورة معها في بيروت نانسي عجرم تحرج فتاة أرادت التقاط صورة معها في بيروت 2018-12-18 | 19:21:56

أظهر مقطع فيديو انتشر على إنستغرام، رفض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي كانت...

درة التونسية في جلسة تصوير جديدة بالروب.. صور درة التونسية في جلسة تصوير جديدة بالروب.. صور 2018-12-18 | 15:00:18

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بمجموعة صور من جلسة تصوير حديثة لها، ظهرت فيها...

كيفانج تاتليتوج يقضي أجازة رأس السنة مع زوجته خارج تركيا كيفانج تاتليتوج يقضي أجازة رأس السنة مع زوجته خارج تركيا 2018-12-18 | 12:40:12

استغل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» أجازة رأس السنة، وقرر تعويض...

مدير أعمال هيفا وهبي يعترف بحبه لها.. شاهدوا كيف غازلها! مدير أعمال هيفا وهبي يعترف بحبه لها.. شاهدوا كيف غازلها! 2018-12-18 | 10:41:10

إعترف الموسيقي ومدير أعمال الفنانة هيفا وهبي محمد وزيري بحبه لها، حيث غازلها في...

ابنة هيفاء وهبي ترد على المشككين في نسبها بالأوراق الرسمية ابنة هيفاء وهبي ترد على المشككين في نسبها بالأوراق الرسمية 2018-12-18 | 08:54:39

ردت زينب ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على المشككين في هويتها، وكونها نجلة...

كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة 2018-12-17 | 14:30:56

احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها،...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-17 | 12:15:56

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” 2018-12-17 | 10:52:55

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، بصحبة مدرب كمال...

رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح 2018-12-17 | 08:35:20

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور منها عبر صفحتها...

اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” 2018-12-16 | 22:30:20

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن عدم قدرتها على الانجاب بسبب آثار علاجها من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids امطار تغمر غرق سيارات شوارع مياه مركز البلاد منعم عطا الله سمعان وفاة نام لم يستيقظ معليا فسوطة وفاة الشاب أهالي ام الفحم يشاركون في صلاة التراويح الاولى من شهر رمضان المبارك اصابة متوسطة عامل سقط عن شاحنة ورشة بناء قرب قرية طرعان مستشفى شرطة فؤاد قيصر المغار افراج الشاب قرية اعتقاله 18 يوما في مصر ايوب قرا متيرنا بضاعة فاسدة لم تسوق وزارة الصحة نقابة المحامين تحتفل رأس ألسنة الاعياد المجيدة مدينة ألناصرةحريق بيت الطابق الثالث حي القفزة في الناصرة اطفاء اصابة شخصينمخزن العاب امسر تكروري أنس عابد قلنسوة نارية القرية التعاونية موشاف فورات قرب قلنسوة الطيرة اصابة خطيرة شرطة اسعاف اطفمحل اراجيل صاحب اعتقال طمرة سرقة سيارته الشرطة مدينة تحقيق ملثم ام الفحم مصرع الام ابنها لطفي الرضيع ايهم محاميد فريدة اغبارية حادث متأثرا جراحه مصرع وزير البيئة يزور قرية الرينة يعد دعم مشاريع قرية مجلس محلي الطفل أحمد دوابشة يغادر المستشفى يعود الى قرة دوما جده عام كامل علاج أبو سنان مهرجان دبكة درزية تراثية تستضيف قرى قرية طارق ضعيف حادث طرق جثمان تشييع جنازة ام الفحم مقبرة مثواه الاخير
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com