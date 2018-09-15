المركز:, توقيف, شاب, (34, عاما), بعد, تناول, طفله, (5, سنوات), لمسليات, تحوي, مخدرات,

في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي اليوم السبت جاء فيه انه واستكمالا للبيان عن الطفل البالغ من العمر 5 اعوام الذي يخضع الأن للعلاج في المستشفى بعد ان أكل مسليات التي تحتوي على مواد مشتبهة كمخدرات.





مع نهاية التحقيق، تم توقيف الأب البالغ 34 عام من ريشون لتسيون، ومع إنقضاء السبت سيحال المشتبه الى المحكمة للنظر بطلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.