بقعاتا:, مصرع, رجل, (77, عاما), جراء, انقلاب, تراكتور, زراعي, في, منطقة, وعربة,

حيث اعلن عن وفاة الرجل على الفور من قبل طاقم مؤسسة نجمة داوود الحمراء الذين حاولوا انعاش المصاب الى ان المحاولات بالفشل

لقي رجل يبلغ من العمر (77 عاما) مصرعه مساء اليوم الجمعة جراء انقلاب تراكتور زراعي في منطقة وعرية قرب بلدة بقعاثا

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