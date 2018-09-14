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بقعاتا: مصرع رجل (77 عاما) جراء انقلاب تراكتور زراعي في منطقة وعربة



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لقي رجل يبلغ من العمر (77 عاما) مصرعه مساء اليوم الجمعة جراء انقلاب تراكتور زراعي في منطقة وعرية قرب بلدة بقعاثا

حيث اعلن عن وفاة الرجل على الفور من قبل طاقم مؤسسة نجمة داوود الحمراء الذين حاولوا انعاش المصاب الى ان المحاولات بالفشل 





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- صالح اسماعيل

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