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الصليب الاحمر: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني



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 أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن بالغ قلقها إزاء قرار إسرائيل بهدم منازل خاصة ومنشآت أخرى في تجمع الخان الأحمر الواقع في المنطقة "ج" في الضفة الغربية.وقال رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية في القدس، ديفيد كين" إن عمليات الهدم المزمع تنفيذها ستؤثر بشكل جوهري على حياة سكان هذا المجتمع وكرامتهم الإنسانية، ما دامت سياسات تقسيم المناطق والتخطيط في الضفة تخفق في خدمة السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، فلا يمكن استخدامها كمبرر لتدمير الممتلكات".


وأضافت أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة على الاحتلال في الضفة عليها أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وبالتالي يتوجب عليها ضمان توفير الحماية والأمن والرعاية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، وضمان ان يعيشوا حياة طبيعية بقدر الإمكان، وفقاً لقوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم.
الصليب الاحمر: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني




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