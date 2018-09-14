قال الخبير الاستراتيجي الروسي فياتشسلاف ماتوزوف إنه يستبعد ان تشرع الولايات المتحدة بمواجهة عسكرية مع القوات الروسية العاملة في سوريا وبالتحديد في منطقة إدلب في الشمال. وفي حديث ل"الصنارة" أمس الخميس ردًا علىى سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي فعلاً توجيه ضربة لسوريا تحت غطاء مسرحية الكيماوي قال :"أنا استبعد ذلك خاصةً ان امريكا بعيدة عن أجواء المصالحة في سوريا ,فالحديث في هذه الأيام يجري عن حل المشكلة في إدلب على اسس اخرى بين تركيا ايران وروسيا. وقد أسست قمة طهران لهذا الحل. مع ان هناك اناسًا لا يعتبرون ان هذا اللقاء كان مفيداً او انه فاشل ,هذا ليس صحيحًا. فلقاء على المستوى الأعلى دائمًا يعطي فوائد".

وحول حقيقة الموقف من المطلب التركي من ايران وروسيا خلال القمة بالإنتظار وعدم بدء العملية العسكرية في إدلب, قال ماتوزوف :"روسيا متفهمة لتركيا بسبب الخطر الداهم على تركيا اذا ما هرب آلاف الارهابيين اضافة الي المدنيين باتجاه الحدود التركية, وهذا يمثل خطرًا على الأمن القومي التركي. وكيف سيتم حل هذه المشكلة ؟ هذا السؤال مطروح امام الروس والاتراك. هناك مهلة ثلاثة اسابيع لدراسة الطريقة المناسبة لتركيا وكيف تواجه القوى الإرهابية. لأن تركيا لا تعتقد بضرورة ضرب "النصرة" و"داعش" و"القاعدة" في ادلب. وعندما نقول ان هناك اكثر من 10 آلاف وربما 15 ألف ارهابي في منطقة ادلب منتشرون بين المدينة والقرى وبين السكان المدنيين فهذه هي المشكلة الأساسية ولا تحلها أمريكا بل روسيا وتركيا ".الصنارة: في المقابل هناك تهديد أمريكي - غربي ان أي إستعمال لأسلحة كيماوية سيؤدي الى توجيه ضربة عسكرية ليس الى الجيش السوري فحسب ولكن للقوات السورية العاملة هناك وسمعنا أمس الأول ايضًا تهديد نيكي هيلي بهذا الخصوص..ماتوزوف: روسيا لا تأخذ هذه المسرحية بعين الإعتبار والجدية لأن مَن ينظمها مكشوفون . وقاموا بنقل البراميل المحمّلة بالغاز والمواد الكيماوية وأوصلوها الى مدينة جسر الشغور وانتقلوا بعد ذلك الى اماكن معينة بين قرى المنطقة . وهذا ما تبين من تقارير الإستخبارات العسكرية الروسية التي تعمل مع الجيش الروسي في المنطقة . وقد تم رصد ومتابعة تحركات هذه المجموعات من خلال الأقمار الصناعية و الطائرات بلا طيار, وهناك معلومات دقيقة ومفصلة عن هذه البراميل وكيف يتحرك الجميع والنقل المباشر لكل هذه التنقلات يصعّب المؤامرة على نشطاء " الخوذ البيضاء" الذين اعتبروا ان الأساليب التي استعملوها في مسرحياتهم السابقة كانت ناجحة ويقومون بتكرارها .لكن هذه الاساليب لم تعد تنفع.اما مبررات الضربة التي تهدد بها أمريكا , فالجيش الروسي والقوات الجوية الفضائية الروسية والأسطول الروسي في الشرق المتوسط جاهزون وعلى الاستعداد لصد أي ضربة, ولمواجهة أي احتمالات ولا اصدق ما تقوله امريكا ولا اصدق ان هناك خطر اصطدام امريكي روسي.الصنارة: لكن عندما يقول الرئيس بوتين ان الجيش الروسي جاهز للدفاع عن الوطن وعن الحلفاء اذا تطلب الأمر فإن في هذا إشارة الى ما هو قادم أو إحتمال أنه قادم. اليس كذلك؟ماتوزوف: نعم هذا صحيح . وقد قاله الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر فلاديفوسترك امام الرئيسين الصيني والمنغولي خلال اكبر مناورات عسكرية في تاريخ روسيا بمشاركة 350 الف جندي وأحدث الأسلحة المتطورة في روسيا والعالم . نعم قال هذا ليؤكد ان روسيا مستعدة للدفاع عن نفسها في وجه أي اعتداء .الصنارة: ولكن عندما يقول إننا مستعدون للدفاع عن حلفائنا ألا يقصد ايضا سوريا؟ماتوزوف: طبعاً يقصد سوريا بالأساس لأنها هي ساحة المواجهة الأساسية اليوم وهو يؤكد ذلك اننا ندافع عن حلفائنا. واذا اراد الأمريكان ان يكرروا احداث آذار هذا العام عندما ضربوا اهدافاً للجيش العربي السوري وصمتت روسيا فهذه المرة اكيد ان روسيا لن تصمت. لأن المستشارين والخبراء الروس منتشرون في كل القطاعات العسكرية السورية والأمريكان هددوا ان يضربوا المواقع الروسية والايرانية، فليجبوا .. لا يوجد هنا اكثر من "الكلام الفاضي" امريكا تتحدى وتستفز روسيا.. في المقابل روسيا لا تتحدى لكن روسيا التي كانت صامتة خلال السنوات الماضية برهنت على الدور الأمريكي المخرّب في الشرق الاوسط خاصة في سوريا . وروسيا الآن على ثقة ان "داعش والنصرة والقاعدة" كلها تقف وراءها الاستخبارات الامريكية واسرائيل.وشاهدنا كيف انتقل خمسة قادة ميدانيون من النصرة الذين كانوا متمركزين في الجولان وبعد ان توصلوا الى اتفاق سياسي, كيف انتقلوا مع عائلاتهم مع الخوذ البيضاء عبر اسرائيل وبرعاية الجيش الاسرائيلي الى الاردن ومن هناك الى كندا.وواضح تماماً بالنسبة لنا في روسيا وبالنسبة لحلفائنا ان ما حصل في سوريا هو ضمن مؤامرة كونية وليست مؤامرة منطقية او عربية فقط بل هو مخطط امريكي عالمي وهذه المؤامرة مدبرة لكل الدول العربية ومنها دول في الخليج. واذكّرك هنا ان ابو بكر البغدادي عندما اسس مع عبد الحكيم بالحاج تنظيم "الدولة الاسلامية " اعلن اهدافها وان الهدف الاساسي هو في الاردن . لماذا؟ لأن هذا ما ينكشف الآن , أنهم خططوا لضرب وتدمير دولة الأردن ليكون الدولة الفلسطينية كجزء من صفقة القرن,هذا الأمر اصبح الآن كلام الرئيس ترامب والقيادة الاسرائيلية معاً. هذا ما قاله ابو بكر البغدادي في حينه انه يريد الأردن مركزًا لدولته بعد انهيار المملكة واجراء التغيير الجيوسياسي في المنطقة. والمنطقة الثانية كانت تحويل مكة والمدينة الى ادارة دينية كما هو الحال بالنسبة للفاتيكان. لذلك تقول ان المؤامرة والمشروع ليس أمرًا محلياً محدوداً بل اكبر من ذلك بكثير.الصنارة: مع ذلك يصر الدبلوماسيون الروس على الحديث عن التعاون الدولي للحل في ادلب . فكيف يستوي هذا مع ما نشهده ونسمعه من تهديدات أمريكية ؟ماتوزوف: نعم وقد أكد أكثر من مسؤول روسي ذلك وعلى رأسه رئيس الدبلوماسية الروسية وزير الخارجية سيرجي لافروف أن من الضروري إشراك المجتمع الدولي بأسره وباستخدام الساحات المختلفة. وباستخدام منصات الأمم المتحدة، والعلاقات بين الدول.وهنا يجب ان نؤكد انه من غير المقبول استخدام الأساليب القذرة التي تقوم بها الإدارة الأمريكية ضد بلد هو في الواقع، واحد من المكافحين الرئيسيين ضد الإرهاب… يحاول رئيس الجمهورية العربية السورية، الرئيس بشار الأسد , العودة بشدة إلى الحياة الطبيعية. والآن، يعود اللاجئون ويحاولون، إذا جاز التعبير إعادة ترتيب منازلهم.وروسيا مستعدة للبحث عن سبل للتفاهم والتعاون مع جميع الدول حول سوريا.وأي تعاون يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي والقرارات السابقة التي تؤكد ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.وهناك أهمية للتأكيد أن التعاون الدولي يجب ان يكون لمساعدة السوريين في الانتقال من مرحلة القضاء على الإرهاب في بلادهم إلى مرحلة السلام والتسوية السياسية، وما يتطلب ذلك من إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة واستعادة النشاط الاقتصادي، وعودة ملايين اللاجئين والنازحين.الصنارة: لكن كل ما تقول لا يعني اننا بعيدون عن خطر هجوم امريكي غربي تحت اليافطة إياها "السلاح الكيماوي " وما من ضامن لعدم قيامهم باستفزاز ؟ماتوزوف: أمامي بعض المعلومات التي زودنا بها خلال الأيام الماضية مركز المصالحة الروسي في حميميم .منها تقرير من يوم الثلاثاء، بأنه حسب المعلومات الواردة من سكان إدلب أنفسهم ، فقد بدأت محاكاة تمثيلية لهجوم كيميائي مفبرك يزعم استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيميائية.وسيناريو "الهجمات الكيميائية" يفترض تقديم المساعدة للمدنيين من قبل "الخوذ البيضاء" بعد استخدام مزعوم للجيش السوري لـ"براميل متفجرة" تحتوي على مواد سامة.وحسب هذه المعلومات هناك ثلاثة مسارح "كيماوي" في إدلب أحدها مرشح لمجزرة... وأشار المركز إلى أن أطقم تصوير تابعة لقنوات تلفزيونية شرق أوسطية وفرع إقليمي لإحدى القنوات الإخبارية الأمريكية قد حضرت إلى جسر الشغور. وأن سيناريو تصوير الهجوم الكيميائي المفبرك يتضمن "تقديم المساعدة" لسكان جسر الشعور بواسطة "الخوذ البيضاء" بعد هجوم مزعوم باستخدام الجيش السوري ما يسمى "ببراميل القنابل الجوية" التي تحتوي على مواد سامة".ووزارة الدفاع الروسية حذرت في وقت سابق، من أنه يتم الإعداد لاستفزاز بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ليكون ذريعة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمهاجمة منشآت حكومية سورية. لذلك نحن على يقين انهم هذه المرة لن ينجحوا بتمرير هذه المسرحية .لكن لا أحد يضمن عدم إقدامهم على الأستفزاز .