قلنسوة:وفاة, المربية, ميسم, حمدان, 32, عاما, وانقاذ, جنينها,

فجعت مدينة قلنسوة صباح اليوم الجمعة بوفاة المربية ميسم حمدان قشقوش البالغة من العمر 32 عاما , حيث كانت المرحومة حاملا في الشهر السابع وعمل الطاقم الطبي على انقاذ حيتها الى جميع المحاولات باءت بالفشل وتم انقاذ الجنين .

وبحسب المعلومات المتوفرة ان المرحومة تعرضت لحادث طرق طفيف عصر الخميس وبعد وصولها الى المستشفى تم تحريرها , وفي ساعات الليل شعرت المرحومة بالام في البطن وعادت الى المستشفى وخلال محاولات انقاذها تم اعلان وفاتها وانقاذ الجنين .ومن جهتها اكدت العائلة ان هناك اهمال طبي , المرحومة تركت ورائها طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات والطفلة المولودة, كانت تعمل المرحومة معملة في مدرسة كفرقاسم.