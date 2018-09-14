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قلنسوة:وفاة المربية ميسم حمدان 32 عاما وانقاذ جنينها



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



فجعت مدينة قلنسوة صباح اليوم الجمعة بوفاة المربية ميسم حمدان قشقوش البالغة من العمر 32 عاما , حيث كانت المرحومة حاملا في الشهر السابع وعمل الطاقم الطبي على انقاذ حيتها الى جميع المحاولات باءت بالفشل وتم انقاذ الجنين .


وبحسب المعلومات المتوفرة ان المرحومة تعرضت لحادث طرق طفيف عصر الخميس وبعد وصولها الى المستشفى تم تحريرها , وفي ساعات الليل شعرت المرحومة بالام في البطن وعادت الى المستشفى وخلال محاولات انقاذها تم اعلان وفاتها وانقاذ الجنين .

ومن جهتها اكدت العائلة ان هناك اهمال طبي , المرحومة تركت ورائها طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات والطفلة المولودة, كانت تعمل المرحومة معملة في مدرسة كفرقاسم.
قلنسوة:وفاة المربية ميسم حمدان 32 عاما وانقاذ جنينها




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