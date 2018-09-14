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الفنانة المصرية مروه جمال تحتفل بخطوبتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعيش الفنانة المصرية ​مروة جمال​ اجمل الايام، حيث احتفلت بخطوبتها على وليد فريد ، بمشاركة عدد كبير من الفنانين،  بينهم  ​نرمين ماهر​، ​أمير شاهين​، ​جيهان خليل​، ​آمال رزق​، ​سالي أحمد​، ​دنيا المصري​، لطيفة بكري، مدير التصوير محمود شاهين، والاعلامي أحمد إبراهيم.

يشار الى ان مروة جمال هي فنانة مصرية من مواليد عام 1991، لها العديد من الأعمال على صعيد التمثيل والغناء ،بدأت رحلتها في عالم الفن من خلال اغنيتها الشهيرة "سؤال"، اما أولى تجاربها التمثيلية فكانت في مسلسل "​اليشمك​".
الفنانة المصرية مروه جمال تحتفل بخطوبتها




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