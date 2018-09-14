تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 17:22:18 الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات |  2018-12-25 17:01:58 رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار |  2018-12-25 16:47:37 مقتل شاب من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق نار على سيارة قرب ام الريحان |  2018-12-25 14:16:14 الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان |  2018-12-25 14:07:07 ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة |  2018-12-25 13:02:05 صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان |  2018-12-25 12:57:06 تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي |  2018-12-25 12:54:46 الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه |  2018-12-25 12:53:25 "أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً |  2018-12-25 12:26:35 الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع |  2018-12-25 10:22:23 شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير |  2018-12-25 09:17:56 موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ |  2018-12-25 09:13:23 مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة |  2018-12-25 09:07:57 عراقيون يحيون الذكرى الـ12 لإعدام الرئيس الراحل صدام حسين |  2018-12-25 08:47:06 وفاة صحفي تونسي أحرق نفسه بسبب الأوضاع الاقتصادية |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

السفير القطري العمادي يصل قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الليلة الماضية قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز".


وقال مصدر كبير في الارتباط إن العمادي وصل غزة برفقة نائبه خالد الحردان لافتتاح حزمة من مشاريع قطرية بينها مجمع قصر العدل، وافتتاح المرحلة الثانية من شارع صلاح الدين في منطقة القرارة.

وعدا عن المشاريع الانسانية فان للسفير دور بارز في محادثات التهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية واسرائيل.
السفير القطري العمادي يصل قطاع غزة




كلمات متعلقة

السفير, القطري, العمادي, يصل, قطاع, غزة,

تابعونــا

الفصائل الفلسطينية تلوح "بخشونة" والجمعة القادم اختبار الفصائل الفلسطينية تلوح "بخشونة" والجمعة القادم اختبار 2018-12-24 | 20:17:13

قررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، توسيع مساحة المشاركة الجماهيرية...

تعزيزات عسكرية اسرائيلية على مدخلي الخليل الشمالي والجنوبي تعزيزات عسكرية اسرائيلية على مدخلي الخليل الشمالي والجنوبي 2018-12-23 | 22:55:10

كثفت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة، من تواجدها على مداخل مدينة الخليل الشمالي...

السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات من جانب واحد السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات من جانب واحد 2018-12-23 | 10:38:33

هددت السلطة بانها ستتخذ قرارات من جانب واحد في حال استمرت اسرائيل بالتنكر...

نتنياهو يدرس طلب السلطة الفلسطينية المتعلق باتفاقية" باريس" نتنياهو يدرس طلب السلطة الفلسطينية المتعلق باتفاقية" باريس" 2018-12-22 | 23:12:46

كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...

مصادر فلسطينية:استشهاد شاب متأثرا بجراحه في غزة مصادر فلسطينية:استشهاد شاب متأثرا بجراحه في غزة 2018-12-22 | 10:15:21

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم السبت، عن استشهاد مواطن متأثرا بجراح التي...

بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة 2018-12-17 | 18:14:52

صرّح رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان بأنّ مدينة بيت لحم هادئة وآمنة، مؤكدا...

"فتح" ترد على دعوة هنية للقاء ابو مازن "فتح" ترد على دعوة هنية للقاء ابو مازن 2018-12-16 | 19:18:29

أكدت حركة (فتح)، أن أي لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس...

مئات الآلاف في مهرجان انطلاقة حماس مئات الآلاف في مهرجان انطلاقة حماس 2018-12-16 | 14:54:33

يشارك مئات الآلاف في مهرجان ذكرى انطلاقة حركة حماس الحادية والثلاثين الذي تنظمه...

حماس تعد بكشف "أسرار" خلال مهرجان الانطلاقة حماس تعد بكشف "أسرار" خلال مهرجان الانطلاقة 2018-12-16 | 10:45:18

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس: إن مهرجان انطلاقة الحركة الـ31 سيحمل رسائل...

اعتقال فلسطيني بتهمة بشبهة تنفيذ عملية"بيت ايل" اعتقال فلسطيني بتهمة بشبهة تنفيذ عملية"بيت ايل" 2018-12-15 | 21:13:44

اعلن الجيش الاسرائيلي اعتقال فلسطيني تتهمه باصابة جندي بحجر في مستوطنة "بيت ايل"...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نضال بدارنة جمهورية الهريسة الكوميدي ستاند أب عرابة مشاركة واسعة حضور الشيخ رائد صلاح الاسلامية الشق الشمالي رئيس متضامنة رضيعة يحتصن نايا يامن مصالحة خطف طفل 7 سنوات عرعره النقب اتهام شابين مطالبة شقيقه فدية 500 الف شيكل نصف مليون طمرة ركاب حافلة الشرطة تمنع القدس الأقصى الاقصى المسجد تظاهرة أمسية وديع الصافي راهبات الناصرة شفاعمرو طلاب طالبات مدرسة مشاركة مصرع شاب البعنة قرية حادث طرق مروع سيارات قرب كرمئيل اسعاف محمد علي بكري شرطة تمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص MRI جهاز الناصرة المنطقة مستشفى العائلة المقدسة أول المنطقة يختبئ نشأت ملحم حي الظهرات هنا قرية بيت صغير عرعره بلال ابو رومي جنازة سيول وادي رأس علي قرب قرية ابطن تشييع جثمان مثواه الاخير مدينة مصرع الشاب الطكتورة سهير حسن أسدي قسم مديرة تعيين امراض الكلى ضغط الدم مستشفى رمبام في حيفاشاب اصابة يافة الناصرة سقط عن علو مطاردة بوليسية شرطة مستشفىيافا تتشح سواد تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق نعيم اولجا انجيلي الفريديس شاحنة سهام محمود نمارنة عرابة وفاة متأثرة بجراحها حريق بيت شعارات مظاهرة الناصرة ساحة شهاب الدين الاسير بلال كايد نابلس فلسطيني اداري سجن
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com