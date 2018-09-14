السفير, القطري, العمادي, يصل, قطاع, غزة,

وقال مصدر كبير في الارتباط إن العمادي وصل غزة برفقة نائبه خالد الحردان لافتتاح حزمة من مشاريع قطرية بينها مجمع قصر العدل، وافتتاح المرحلة الثانية من شارع صلاح الدين في منطقة القرارة.وعدا عن المشاريع الانسانية فان للسفير دور بارز في محادثات التهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية واسرائيل.

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