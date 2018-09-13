عين, ماهل:, اندلاع, حريق, هائل, بسيارة, خصوصية, على, الشارع, الرئيسي,

اندلعت السنة اللهب في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس بسيارة خصوصية على الشارع الرئيسي في بلدة عين ماهل

وعلى الفور هرعت طواقم سلطة الاطفاء والانقاذ للسيطرة على السنة اللهب

الامر الذي اسفر عن اضرار مادية جسيمة دون التبليغ عن اصابات بشرية