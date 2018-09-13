تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 09:41:03 استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد |  2018-12-18 09:11:15 سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال |  2018-12-18 08:53:27 جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم |  2018-12-18 08:52:32 الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة |  2018-12-18 08:49:05 تسريبات تكشف مفاجأة في تصميم "غالاكسي إس 10" |  2018-12-18 08:46:20 شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد |  2018-12-18 08:43:38 احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا |  2018-12-18 08:42:52 الجعفري: مشروع القرار السعودي حول سوريا يشكل سابقة خطيرة |  2018-12-18 08:31:52 مستوطنون يعطبون إطارات سيارات ويخطون شعارات عنصرية شرق سلفيت |  2018-12-18 08:25:33 اصابتان احداها متوسطة باطلاق نار في الطيبة |  2018-12-18 08:17:42 فيديو - اصابة متوسطة لطفلة 8 سنوات جراء انزلاق شاحنة نفايات على طلاب بطريقهم للمدرسة في جبل المكبر بالقدس |  2018-12-18 06:05:18 المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم |  2018-12-18 05:59:00 حالة الطقس: تساقط للأمطار حتى الخميس المقبل |  2018-12-17 22:53:18 رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار |  2018-12-17 22:47:05 الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

معاوية: مجهولون ينفذون اعمال تخريبية في صفوف البساتين



  |     |   اضافة تعليق



قام مجهولون فجر اليوم الخميس بتنفيذ باعمال تخريب وتدمير وحرق في صفوف مرجلة البساتين في قرية معاوية في المثلث الشمالي.

وعلى الفور وصلت الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث 





كلمات متعلقة

معاوية:, مجهولون, ينفذون, اعمال, تخريبية, في, صفوف, البساتين,

تابعونــا

استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد 2018-12-18 | 09:41:03

تتأثر البلاد اعتبارًا من اليوم الاثنين ، بسلسلة من المنخفضات الجوية التي تعبر...

سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال 2018-12-18 | 09:11:15

اقدم مجهول عند فجر اليوم الثلاثاء بالسطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين...

جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم 2018-12-18 | 08:53:27

أعلنت جامعة بيرزيت ، عن تعطيل الدراسة في حرم الجامعة اليوم الثلاثاء بشكل...

مستوطنون يعطبون إطارات سيارات ويخطون شعارات عنصرية شرق سلفيت مستوطنون يعطبون إطارات سيارات ويخطون شعارات عنصرية شرق سلفيت 2018-12-18 | 08:31:52

أعطب مستوطنون فجر اليوم، مركبات للمواطنين في قرية ياسوف شرق سلفيت. وأفادت...

اصابتان احداها متوسطة باطلاق نار في الطيبة اصابتان احداها متوسطة باطلاق نار في الطيبة 2018-12-18 | 08:25:33

اصيب شابان باصابات متوسطة وطفيفة جراء تعرضهما لاطلاق نار صباح اليوم الثلاثاء في...

فيديو - اصابة متوسطة لطفلة 8 سنوات جراء انزلاق شاحنة نفايات على طلاب بطريقهم للمدرسة في جبل المكبر بالقدس فيديو - اصابة متوسطة لطفلة 8 سنوات جراء انزلاق شاحنة نفايات على طلاب بطريقهم للمدرسة في جبل المكبر بالقدس 2018-12-18 | 08:17:42

اصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من جبل المكبر في القدس باصابات وصفت بالمتوسطة اثر...

المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم 2018-12-18 | 06:05:18

صادق الكنيست الاسرائيلي، الاثنين، على تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزيرا...

حالة الطقس: تساقط للأمطار حتى الخميس المقبل حالة الطقس: تساقط للأمطار حتى الخميس المقبل 2018-12-18 | 05:59:00

اليوم الثلاثاء تبقى الأجواء باردة نسبياً وتسقط أمطار أحياناً، وخاصة في شمال...

رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار 2018-12-17 | 22:53:18

شهدت مدينة رهط مساء اليوم الاثنين شجار عنيف تخلله اطلاق نار كثيف مما ادى الى وقوع...

الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال 2018-12-17 | 22:47:05

عقدت وزارة الداخلية وقسم كبير لإدارة الموارد البشرية ومركزي الإرشاد والتطوير في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ثلوج خفيفة جبل الشيخ امطار الشمال رياح حالة الطقس شتاء كيان شعبان الل متأثرا بجراحه . الرملة اطلاق نار اصابة مستشفى الشرطة اعتقال مشتبه فتاة قاصر اعتداء جنسي من منطقة وادي عارة شاب اطلاق نار على بيت ام الفحم اصابة امرأة لشرطة تحقق سطو مسلح فرع بنك البريد قرية ياسيف كفر سرقة مبلغ من المال الهرب دون اصابات شرطة تحقيقحريق هائل قرب دبورية غابة سويسرا قرب دبورية قرية احتراق مخازن منطقة طبريا وكر مخدرات قرية البقيعة اعداد تجهيز كمية اعتقال شاب الشرطة عاصفة رملية تضرب البلاد غبار أمطار تحذير جهاز التنفس الربو مشاكل أيمن شرقاوي اختفاء اثار البحث مصمص التخنيون حيفا طالب الشاب كاسبومات خزنة نقود فرع بنك مركنتيل عيلبون سرقة مجهولون الشرطة وقفة احتجاجية نصرة الحركة الاسلامية طرعان حظر اغلاق اخراجها عن القانون أبو كف مخدرات دفيئة مركز شرطة النقب ماريخوانا الكشف ضبط شرطة ساحة منزل قرية مسدس ذخيرة طالب عربي شرقي القدس مؤسسة تربوية علاجية تفتيش مصادرة الشرطة القدس تلبس حلتها الرمضانية مشاركة واسعة في صلاة التراويح المسجد الاقصى المبارك كيلو غرام لحوم الدجاج مدينة طمرة اتلاف وزارة الصحة مندوبون ابراهيم عواد لحوم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com