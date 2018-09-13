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الناصرة: اصابة شخص اثر حادث طرق على الشارع الالتفافي



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وقع مساء اليوم الخميس حادث طرق على شارع الناصرة الالتفافي قرب المجمع التجاري البيج فاشن في المدينة

 

وبحسب بيان المضمد علاء مروات فقظ اسفر عن اصابة شخص حيث تم تقديم الاسعافات الاولية له ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج





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