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السلطات الاسرائيلية تصادر 10 آلاف دونم في الاغوار الشمالية



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وزعت سلطات الاسرائيلية عصر الخميس، اخطارات لمصادرة 10 آلاف دونم في منطقة الاغوار الشمالية.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار ان سلطات الاسرائيلية وزعت اخطارت لمصادرةمايقرب "10700" دونم في منطقة الرأس الاحمر في الاغوار الشمالية دون ابداء الاسباب.





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