الليرة, ترتفع, بعد, تدخل, المركزي, التركي,

رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 625 نقطة أساس، في خطوة دعمت العملة التركية، وربما تهدئ مخاوف المستثمرين على الاقتصاد التركي.

وزاد البنك سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع إلى 24%، ويكون بذلك قد رفع المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 11.25% منذ أواخر أبريل، في مسعى لوقف انخفاض الليرة المتداعية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".وجاء القرار على الرغم من تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، معارضته لأسعار الفائدة المرتفعة، قائلا إن التضخم نتج عن خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي.وفي أسواق العملات، انخفض سعر صرف العملة الأمريكية بعد صدور القرار، بنسبة 2.3% إلى 6.1987 ليرة تركية.وتسارعت وتيرة هبوط الليرة التركية خلال العام الجاري، في ظل الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول مصير القس الأمريكي أندرو برانسون الموقوف في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك