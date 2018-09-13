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وقف الرخصة وغرامة على حارس منتخب فرنسا بسبب الكحول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أدين حارس مرمى منتخب فرنسا وفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، هوغو لوريس، الأربعاء، بتجميد رخصة القيادة لمدة 20 شهرا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني (65 ألف دولار)، لقيادته سيارته تحت تأثير الكحول.


وأوقف لوريس الذي أقر بذنبه، في 24 أغسطس الماضي وهو يقود سيارته من نوع "بورش" رمادية اللون من قبل دورية للشرطة وسط لندن.


وبلغت نسبة الكحول 80 ميكروغرام في ليتر هواء، أي أكثر من ضعفي النسبة المسموح بها في بريطانيا (35 ميكروغرام).


وأُطلق سراح لوريس بكفالة بعد توقيفه لساعات، ووجه بعد الحادث اعتذارا علنيا قال فيه "أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي".


وساهم لوريس بفوز منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018 في يوليو، وذلك للمرة الثانية في تاريخ بلاده بعد مونديال 1998 على أرضه.


وغاب لوريس عن المباراة التي خسرها فريقه توتنهام أمام واتفورد (1-2) في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز مطلع الشهر الحالي، ثم عن مباراتي فرنسا مع ألمانيا (0- 0) وهولندا (2-1) ضمن دوري الأمم الاوروبية.


وانضم لوريس إلى النادي اللندني عام 2012، قادما من ليون الفرنسي، وخاض معه حتى الآن 256 مباراة.




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