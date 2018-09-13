استخدم رجال إطفاء في ولاية مينيسوتا الأميركية كماشة كهربائية ضخمة من أجل إنقاذ دب من ورطة هددت حياته، بعدما علقت رأسه في وعاء من الصفيح، كان يشرب فيه الحليب.

وبعد تلقي بلاغ بالحادث، توجه رجال الإنقاذ واستعانوا بما يسمى "كماشة الحياة"، التي تستخدم عادة في إنقاذ العالقين بالسيارات خلال حوادث الطرق، لما لها من قدرة على قطع المعدن، حسبما أورد موقع سكاي نيوز.وعلق رأس الدب الأسود داخل الوعاء الذي يسع لـ 38 لترا، عندما كان يحاول شرب الحليب إلى آخر قطرة.وفي البداية حاول رجال الإنقاذ استخدام زيت الطهي لتحرير رأس الدب عبر جعله زلقا، بحيث يتم شد الوعاء منه.ولدى فشلهم في ذلك، قاموا بحفر ثلاثة ثقوب في وعاء الحليب لكي يتنفس الدب. وبعد ساعتين من المحاولات، نجحوا عبر الاستعانة بالكماشة الكهربائية، في قص معدن الوعاء وتخليص الحيوان.وفور إطلاق سراحه، انطلق الدب إلى غابة قريبة، بعدما تحول حظه العاثر إلى فرصة جديدة للحياة .