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جيسي عبدو: "أحب الشخصيات التي لا تشبهني"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اشارت الممثلة ​جيسي عبدو​ الى ان كل شخصية من بين التي قدمتها حتى اليوم في الدراما اللبنانية تترك لديها انطباعا معينا وتجربة خاصة. واضافت جيسي في حديث خاص مع موقع الفن متحدثة عن الشخصيات التي تحب ان تلعبها في الفترات المقبلة، فأشارت الى انها تحب الشخصيات التي لا تشبهها بالواقع وتعيش من خلالها احداثا لا تصادفها بالواقع.



وكانت قد قامت المجلة العالمية بنسختها العربية "سول"، بجلسة تصوير خاصة بجيسي عبدو، ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة وجديدة لم يسبق لها أن ظهرت فيها من قبل.


وإلتُقطت لها الصور على شاطئ البحر في مدينة صور، حيث ظهرت بماكياج صيفي وجريء، حاولت من خلاله خبيرة التجميل منى عاشور اظهار جيسي بإطلالة جديدة.




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طيره - حمودي دون

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