ناسا, تنشر, لقطات, مخيفة, لإعصار, فلورنسا, من, الفضاء,

بينما يستعد الناس على الأرض لمواجهة الفيضانات والرياح العاتية الناتجة عن إعصار فلورنسا، تراقب الأقمار الاصطناعية ورواد الفضاء العاصفة من بعيد، لتوثيق صور مذهلة للحدث.

وأصدرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا شريط فيديو (وصفته بالدرامي) للإعصار، يوم الاثنين 10 سبتمبر، التقطته كاميرات مثبتة خارج محطة الفضاء الدولية، أثناء تحليقها على ارتفاع 410 كلم فوق العاصفة.ويتتبع الفيديو السحب الملتفة على الحواف الخارجية للإعصار قبل المرور فوق "العين" حيث مركز الإعصار. كما يتضمن الفيديو صورا ثابتة التقطت من قبل رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، ريكي أرنولد، الذي صور العاصفة من محطة الفضاء الدولية.