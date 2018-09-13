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ملكة جمال المغرب في السجن.. بتهمة القتل!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جرى تقديم ملكة جمال المغرب، نهيلة أمقلي، المعروفة بـ”نهيلة باربي”، أمام النيابة العامة في مدينة مراكش، الثلاثاء، بعد أن تسببت في حادث سير أثار موجة من الجدل في البلاد.



وذكر موقع “كيفاش”، الأربعاء، أن نهيلة الحائزة على لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 في العاصمة اللبنانية بيروت، تسببت في حادثة سير في الساعات الأولى من ليلة السبت الماضي.


وأوضح الموقع أن “نهيلة” فقدت السيطرة على سيارتها لتنحرف عن المسار وتصطدم شابين مشردين كانا نائمين على الرصيف وأردتهما قتيلين.


وحسب الموقع، فإن العارضة المغربية كانت برفقة صديقتها، وأنهما كانتا في حالة سكر.


ومن المتوقع أن تواجه المتهمة عقوبة مشددة بسبب اقتران الحادثة، التي ارتكبتها بظروف التشديد المنصوص عليها في مدونة السير الجديدة.


وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أنه تقرر تحديد الثلاثاء المقبل، موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة “باربي”.




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