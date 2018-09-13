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ديبالا يلوم نفسه ويبرئ كريستيانو رونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، أنه يتحمل مسؤولية البداية السيئة له هذا الموسم.



وقال ديبالا، في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو": "أنا أعترف، لم أبدأ الموسم بنفس الشكل الذي بدأت به في الموسم الماضي أو 2016".


وأضاف: "شيء واحد مؤكد، أريد أن أذهب إلى تورينو للعمل بشكل مثمر وكسب مكاني".


ونفى ديبالا، أن يكون وصول رونالدو ليوفنتوس، هو السبب في تراجع مستواه.


وأردف: "أخبرت نفسي عندما انضم رونالدو، أنني شخص محظوظ أن ألعب مع ميسي في المنتخب الوطني، والآن إمكانية اللعب مع كريستيانو في يوفنتوس".


وختم: "نحظى بتفاهم ممتاز على أرض الملعب، نحن بحاجة فقط إلى مواصلة التدريب، وأمامنا الموسم بأكمله




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